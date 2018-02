RJ registra queda no nº de homicídios dolosos O Estado do Rio de Janeiro teve o menor índice de homicídios dolosos (com intenção de matar) de janeiro a maio deste ano em 21 anos, segundo a Secretaria de Segurança. Houve 1.784 casos, ante 1.940 no mesmo período de 2011, queda de 9%. O indicador que engloba latrocínio e autos de resistência, entre outros crimes, também registrou queda: 2.048 casos, ante 2.319 no ano anterior - redução de 12%.