RJ: acidente mata 5 da mesma família Grave acidente entre um Astra e um ônibus matou seis pessoas na Estrada Via Lagos, na altura da cidade de Rio Bonito, no interior do Rio, anteontem à noite. Três adultos e duas crianças eram da mesma família. Eles estavam no automóvel que seguia de Araruama, no litoral fluminense, em direção ao Rio.