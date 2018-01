Ritmo já entrou no menu de festas AAA paulistanas Em setembro, o cantor sertanejo Luan Santana abriu nos Jardins a casa Outlaws, com o objetivo de só tocar sertanejo. Em dezembro, seu sócio, o empresário Zhu Xiao Yang, topou abrir só a quinta-feira para os shows do funqueiro carioca Bochecha. "Achava que podia ser um fracasso", diz Yang. A lotação se esgotou e 400 pessoas ficaram de fora.