Risco de poluentes condiz com novo padrão de SP A revisão dos padrões de qualidade do ar do Estado, aprovada em maio, deve equilibrar os níveis de poluentes aos riscos efetivos para a saúde. Quando se pondera a influência de cada poluente nas internações, seus níveis estão sempre bem abaixo dos limites de inadequação da escala atual - mas condizentes com o novo paradigma, que segue recomendação da OMS.