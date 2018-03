Risco de desabamento faz Defesa Civil esvaziar prédio de 14 andares no Itaim

Um prédio de 14 andares no Itaim-Bibi, na zona sul de São Paulo, foi interditado nesta quinta-feira, 13, sob risco de desabamento. O Edifício Ivany, no número 6 da Rua Desembargador Aguiar Valim, esquina com a Avenida Santo Amaro, teve três colunas danificadas por uma obra do Hospital São Luiz, vizinho e dono de parte do prédio. Moradores tiveram de deixar o prédio e ficarão fora de casa por tempo indeterminado.

No edifício moram cerca de 100 pessoas, em 29 apartamentos, cada um de 110 m², em média. No térreo funciona uma galeria de lojas e, logo acima, há uma área usada como vestiário dos funcionários do Hospital São Luiz. Ambos pertencem ao hospital (continua).

