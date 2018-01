Rio vai pagar R$ 50 mil a vítima de violência

O governo do Estado do Rio foi condenado em segunda instância pela 2.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça a indenizar em R$ 50 mil José Fernando de Oliveira. Em dezembro de 2007, a filha de Oliveira, de 2 anos, foi morta por uma bala perdida durante confronto entre policiais e bandidos no Morro dos Telégrafos, na Mangueira, zona norte. Além da indenização por dano moral, Oliveira receberá pensão de até dois terços do salário mínimo no período em que a vítima poderia trabalhar, entre 14 e 65 anos. O Estado deve recorrer assim que for notificado pelo TJ.