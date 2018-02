Rio tenta recuperar fonte de ferro de 1870

A prefeitura do Rio está há 11 anos tentando reaver uma fonte de ferro fundido criada no fim do século 19 pelo escultor francês Charles-Auguste Lebourg e importada durante a gestão do prefeito Francisco Pereira Passos (1902-1906), responsável pela reforma que transformou a então capital federal. A peça sumiu da Cinelândia, seu local original, e foi identificada em 2001 por um leiloeiro, que entrou em contato com a prefeitura.

"Em tese, ela foi roubada", diz a gerente de Monumentos e Chafarizes da secretaria, Vera Dias. Ela reconhece que será difícil retomar a obra apenas com informações históricas - não há número ou outro tipo de identificação, apenas o tipo de metal. Na época, foi aberto um processo administrativo. Onze anos depois, a prefeitura continua "buscando e reunindo documentação histórica para comprovar a propriedade da peça e retomá-la".

Atualmente, o processo está na Secretaria Municipal de Fazenda. A reportagem pediu o nome da pessoa que afirma ser dona da fonte, mas a pasta alegou que o caso está sob sigilo.

Segundo Vera, outras três fontes idênticas importadas na mesma época serão restauradas - elas continuam em locais públicos. Nas esculturas, cariátides (suportes) representam quatro virtudes: bondade, simplicidade, caridade e sobriedade. Na cúpula, há detalhes em forma de escamas de dragão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As peças são conhecidas como "Fontes Wallace" porque seu idealizador foi o filantropo inglês Richard Wallace - todas foram fundidas na década de 1870 pela Fundição Val d'Osne, na França. Jornais do início do século 20 indicam que foram importadas cem fontes do mesmo tipo, mas Vera afirma que só há registro oficial das quatro.

As fontes remanescentes estão instaladas na Praça D. Romualdo, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, no Parque da Cidade, na Gávea, zona sul, e no Jardim dos Manacás, no Parque Nacional da Tijuca, zona norte.

Segundo Vera, elas serão restauradas até o fim do ano e a do Parque da Cidade deverá ser transferida para a Avenida Presidente Vargas, no centro.