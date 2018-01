A Justiça determinou que o governo do Rio e a Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística terminem em 120 dias as obras de recuperação de trilhos, reforma de estações e restauração dos bondes de Santa Teresa, no centro do Rio. A medida foi requerida pelo promotor Marcus Leal. Dia 27 de agosto, acidente com um bondinho matou 6 pessoas.