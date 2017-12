Rio tem 15% dos casos de tuberculose do País O Rio é o Estado com maior incidência de tuberculose do Brasil, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Em 2012, foram registrados 14.039 casos, ou 15% do total do País. Para o superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da secretaria, Alexandre Chieppe, a doença é muito relacionada à alta densidade populacional, uma característica da Região Metropolitana do Rio.