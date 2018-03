Rio Tamanduateí transborda e afeta cidades do Grande ABC

SÃO PAULO - A chuva forte que atingiu o Grande ABC paulista na noite desta quinta-feira, 13, causou o transbordamento do Rio Tamanduateí, que deixou várias regiões alagadas. O transbordamento provocou transtornos no trânsito do bairro de Vila Noêmia, em Mauá, por conta do alagamento que durou cerca de duas horas, entre as 20 e 22 horas.

As cidades de Santo André e São Caetano também foram afetadas pelos alagamentos. O terminal de ônibus próximo ao rio ficou alagado em Santo André, prejudicando as viagens dos passageiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Deslizamento. Uma casa que já estava interditada desde o começo da semana desabou na noite de ontem no Jardim Rosina, em Mauá, por conta da forte chuva. Ninguém ficou ferido, mas duas senhoras, moradoras ao lado da casa, tiveram que ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) devido ao susto.

Ocorrências. As chuvas que caem em todo o Estado de São Paulo provocaram estragos também em Pinhalzinho e Amparo. Por volta das 16h30 de quinta-feira, um deslizamento de terra atingiu a Rodovia Capitão Barduino (SP-008), km 115, na zona rural. Os dois sentidos foram interditados e o acostamento foi liberado depois de meia hora, no sistema "Pare e Siga".

O local está sendo sinalizado pelo Policiamento Rodoviário e equipes do Desenvolvimento Rodoviário (Dersa) estão providenciando um desvio no local e trabalhando na remoção e limpeza da rodovia.

Em Amparo, a chuva provocou a queda de barreiras e árvores, no fim da noite de quarta-feira, interditando totalmente a Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360), no Km 121, para quem transita em ambos os sentidos.

Na quinta-feira, devido a alagamentos provocados por transbordamento de alguns riachos sem denominação que cortam a Rodovia João Beira (SP-095), os Km 47 e 51, foram interditados, em ambos os sentidos, até minuciosa inspeção das pontes existentes nestes locais.