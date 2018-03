A prefeitura do Rio deixou em segundo plano um projeto polêmico que pretendia fechar a Avenida Rio Branco, uma das principais vias do centro da cidade, e redistribuir cerca de 115 linhas de transporte coletivo. A medida, anunciada em maio, foi adiada duas vezes e já existe a possibilidade de o prefeito Eduardo Paes (PMDB) desistir da ideia. De acordo com a prefeitura, o projeto está em fase de "reavaliação".