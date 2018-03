Rio sobe 5 metros e alaga bairros de Itapetininga Bairros rurais de Itapetininga, na região de Sorocaba, estavam isolados ontem em consequência das chuvas intensas que atingem o município. O Rio Itapetininga subiu até cinco metros em alguns pontos, deixando submersos pastos e lavouras. No bairro do Porto, na margem do rio, dezenas de casas e ranchos de pesca ficaram sob as águas. Alguns imóveis estavam apenas com o telhado fora d"água.