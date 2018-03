Rio quer UPP e Cidade da Polícia em Manguinhos

A Secretaria Estadual de Segurança também quer instalar uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no complexo em novembro. O local escolhido para o projeto faz divisa com o Jacarezinho, região com altos índices de violência em função do tráfico.

O governo diz que a Cidade da Polícia vai diminuir a "mancha criminal" na zona norte e "faz parte de um processo de reorganização da polícia no Rio para a consolidação da política de segurança, além da pacificação da cidade." Os confrontos com a polícia ainda ocorrem com frequência e forçaram a interrupção das obras em diversos momentos. "Cedemos materiais, como máquinas e estruturas de concreto, para eles (bandidos) montarem barricadas contra a PM. Qualquer movimento de viaturas, a gente corre para se esconder nas pilastras", disse um funcionário, que não se identificou.