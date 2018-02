Rio quer liberar mais táxis para aeroportos A prefeitura do Rio estuda liberar táxis legalizados no embarque e desembarque dos aeroportos da cidade, como na Rio+20. A suspensão do Táxi Boa Praça, implantado no Galeão e no Santos Dumont, será publicada no Diário Oficial. O projeto foi criado em agosto, mas não resolveu a falta de táxis, já que as cooperativas credenciadas foram impedidas de ampliar suas frotas.