Rio quer fazer campo de golfe em área de proteção

O prefeito disse que o trecho da Área de Proteção Ambiental de Marapendi, considerado Zona de Conservação da Vida Silvestre, está degradado e não será gasto dinheiro público na obra. A construção do campo de golfe e do centro de mídia do Parque Olímpico será financiada com aumentos de gabarito. "Vamos usar o lucro para boa causa", disse Paes. Também estão incluídas ampliações de isenções a construções na zona portuária.

A vereadora Sônia Rabelo (PV) criticou as propostas. "O verde do campo de golfe não significa preservação da vida silvestre", disse. / FELIPE WERNECK