Rio: quadrilha ataca van com estrangeiros Um grupo de funcionários da Odebrecht Óleo e Gás foi assaltado na manhã de ontem por oito homens encapuzados e armados com fuzis e pistolas no Elevado do Gasômetro, que dá acesso à Avenida Brasil, na Zona Portuária do Rio. Entre os 20 funcionários, distribuídos em um micro-ônibus e uma van, estavam oito estrangeiros. A ação dos assaltantes provocou um acidente entre os dois veículos. Duas vítimas, um brasileiro e um americano, ficaram levemente feridas.