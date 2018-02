Rio Preto: mudança de promotor causa protesto Promotores protestaram ontem em São José do Rio Preto contra o pedido de afastamento do promotor Sérgio Clementino dos inquéritos que apuram denúncias de corrupção na prefeitura. As denúncias de fraudes em licitações e pagamento de propinas para favorecimento de empresas em concorrências no município envolvem três construtoras, uma empresa de ônibus, o prefeito Valdomiro Lopes e o ex-procurador-geral do município Luiz Tavolaro. As denúncias foram feitas por Alcides Fernandes Barbosa, em delação premiada à Justiça potiguar no ano passado. Tavolaro e Barbosa foram denunciados como integrantes de quadrilha que fraudou licitações no Detran do Rio Grande do Norte, entre elas a de inspeção veicular naquele Estado, que renderia aos fraudadores R$ 1 bilhão. Segundo promotores, Barbosa teria ligação com a Controlar. A empresa informou que a Justiça do Rio Grande do Norte "não aceitou denúncia" e, portanto, "ela não procede". / CHICO SIQUEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO