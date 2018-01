Rio Piracicaba tem a vazão mais baixa do ano

SOROCABA - O Rio Piracicaba, um dos principais do interior, registrou nesta segunda-feira, 18, a vazão mais baixa do ano, com 66,5 metros cúbicos por segundo, no ponto de medição localizado na área urbana de Piracicaba. Há uma semana, o rio estava com 74,4 m3/s, ainda assim muito longe do nível atingido em janeiro deste ano, no pico do período chuvoso, quando registrou vazão de 779,4 m3/s e alagou as áreas ribeirinhas.

A trégua nas chuvas causou a baixa no volume de água. Turistas que foram à cachoeira, no domingo, 17, na região do Beira-Rio, ficaram decepcionados com a pouca água em meio às pedras.

Com a entrada da estiagem este mês, a previsão é de que as chuvas se tornem ainda mais escassas. O período mais crítico para os rios se estende ao menos até o fim de agosto. No ano passado, nesse mês, o Piracicaba chegou à vazão de 11 metros cúbicos por segundo e praticamente secou.

Outros rios que abastecem cidades das regiões de Campinas, Jundiaí e Piracicaba também tiveram queda nos níveis. O Rio Atibaia estava com 13,1 m3/s - três metros cúbicos a menos que na semana passada. O Jaguari tinha 7,0 m3/s - quase a metade da vazão de uma semana atrás -, e o Camanducaia, 7,7 m3/s - 2,1 metros cúbicos a menos.