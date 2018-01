Rio Piracicaba tem a menor vazão do ano

Com o volume de 12 mil litros de água por segundo, o Rio Piracicaba registrou na manhã desta segunda-feira, 10, a menor vazão deste ano. De acordo com a medição da Rede Telemétrica do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), na área central de Piracicaba passavam o equivalente a apenas 22% da média para o período, que é de mais de 54 mil litros.

O nível de água estava em apenas 85 centímetros, altura que fez pedras reaparecerem em vários pontos do leito do rio.

Para o mês de agosto o Piracicaba deveria estar com mais de 1,40 metro de profundidade. A situação preocupa porque a época considerada de seca está apenas começando.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A meteorologia também não está otimista com o futuro e a previsão de chuvas para a região não é boa. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a chance chover na região até o início da próxima semana é de apenas 5%.

Importância. O Rio Piracicaba é considerado de grande importância para o Estado e está ligado ao Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo.

No final da tarde, a vazão melhorou um pouco, chegando a 13,2 mil litros de água por segundo no trecho urbano de Piracicaba, com o nível do rio indo a 88 centímetros de profundidade.