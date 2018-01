Rio: morre 6ª vítima do acidente com bondinho Morreu anteontem à noite a sexta vítima do acidente com o bonde de Santa Teresa, na região central do Rio, ocorrido em 27 de agosto. O aposentado Alcides Gonçalves, de 73 anos, estava internado no Hospital Badim, na Tijuca (zona norte), e morreu por complicações causadas por traumatismo cranioencefálico.