Rio: morre 4ª vítima de explosão em restaurante Morreu às 12h15 de ontem a quarta vítima da explosão do restaurante Filé Carioca, no centro do Rio, na quinta-feira da semana passada. José Roberto da Silva Farias, de 28 anos, trabalhava como auxiliar de cozinha do restaurante e sofreu traumatismo craniano no momento no acidente. Ele estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro.