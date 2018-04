Rio inaugura 1ª biblioteca-parque do Brasil Os moradores de Manguinhos, alvos constantes de violência, estão encantados com a primeira biblioteca-parque do País, inaugurada há uma semana. Por ali, só se fala da novidade que a sala de 3.300 metros quadrados, onde funcionava um depósito, representa. São 25 mil livros, 900 DVDs, 3 milhões de fonogramas para audição, acervo em braile e 50 computadores com acesso à internet. Tudo de graça.