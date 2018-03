Rio Grande do Sul começou a monitorar detentos em agosto A Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul (Susepe) começou há um mês o uso de tornozeleiras de monitoramento em 200 presos do regime aberto, das Varas de Execuções Criminais (VECs) de Porto Alegre e Novo Hamburgo, que abrangem presídios da região metropolitana e dos Vales do Sinos, Caí e Paranhana.