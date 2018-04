Rio ganha título de maior réveillon do mundo A chuva não atrapalhou a festa dos 2 milhões de pessoas que assistiram aos 16 minutos de queima de fogos na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio. O Réveillon da Sustentabilidade - em referência à conferência ambiental Rio+20, que será realizada neste ano - terminou com aumento no volume do lixo recolhido: 370 toneladas, 75 mais que na virada passada. Ontem, com a praia limpa, mesmo sem sol, turistas não deixaram de aproveitar o primeiro dia do ano.