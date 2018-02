Rio faz 'teste' para Copa e Olimpíada Ao som de Cidade Maravilhosa, o Rio encerrou o espetáculo de fogos de artifício do maior réveillon de sua história, com mais de 2,3 milhões de pessoas em Copacabana. A prefeitura classificou a festa como uma prova para o calendário de eventos dos próximos quatro anos, principalmente a Copa do Mundo e a Olimpíada.