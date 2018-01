Rio faz mutirão carcerário e beneficia mais de 4 mil presos

Um mutirão carcerário analisou 8.026 processos e concedeu 4.027 benefícios previstos na Lei de Execuções Penais, como progressão de pena, visita periódica ao lar e trabalho extramuros para presos de 22 presídios do Estado.

As análises começaram em 1º de outubro, com a formação de um polo de trabalho formado cinco juízes, sete defensores públicos, cinco promotores de justiça e cerca de 100 servidores do Tribunal.

Nesta sexta-feira, 6, em cerimônia no Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, serão inaugurados terminais de autoatendimento dentro dos presídios. Esses terminais vão possibilitar que os presos acompanhem seus processos de dentro das unidades prisionais.

Será também lançado o Projeto Começar de Novo, do Conselho Nacional de Justiça, que tem o objetivo de ressocializar os presos e promover sua inserção no mercado de trabalho.