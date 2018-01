Rio faz cerimônia coletiva para casais homossexuais

Eles estão entre os 60 casais homossexuais já inscritos no casamento civil coletivo promovido pelo Programa Rio Sem Homofobia, na sede do Tribunal de Justiça, com direito a coquetel oferecido pelo Estado. Será o primeiro no Rio e o maior do País.

A cerimônia será possível graças à resolução de maio do Conselho Nacional de Justiça que obriga os cartórios a realizar casamentos homoafetivos e fazer as conversões. As inscrições vão até o dia 30. Informações: 0800- 0234567. / ROBERTA PENNAFORT