Rio faz campanha para achar cemitérios do tráfico A Secretaria de Segurança Pública do Rio lançou ontem campanha para incentivar moradores do Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro, na zona norte, a denunciar existência de cemitérios clandestinos e esconderijos de ossadas nas favelas. O movimento foi inspirado na luta da família de Julio Baptista Almeida da Silva Barros, que tenta localizar o corpo do rapaz, morto em 2010, aos 30 anos de idade, pelo tribunal do tráfico da Favela Nova Brasília, após ser confundido com um estuprador.