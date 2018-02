Rio+falta de ambição!

À medida que o Corinthians se aproxima do título inédito da Libertadores, crescem os flagrantes da lei seca em São Paulo.

Rumo a Punta

Pode ser um problema a menos para o trânsito caótico no Rio e em São Paulo: as marchas da maconha no Brasil devem tomar o caminho do Uruguai depois que o presidente José "Pepe" Mujica anunciou programa de legalização da venda de 40 baseados por mês para cada maconheiro cadastrado pelo Estado.

Mal comparando

A foto de um bispo católico de Buenos Aires abraçadinho a uma mulher numa praia do México chocou tanto a Argentina quanto aqui no Brasil o flagrante de Lula e Maluf nos jardins da mansão do ex-prefeito deixou uns e outros boquiabertos.

Mal comparando 2

E esse relacionamento do Julian WikiLeaks Assange com o presidente do Equador, Rafael Correa, hein?! Por muito menos Luiza Erundina abriu mão de sua candidatura na chapa de Fernando Haddad.

Arrasa quarteirão

O problema dos caixas eletrônicos à prova de dinamite que vêm por aí é o tipo de explosivo que a bandidagem passará a usar para arrombar o compartimento onde o dinheiro fica guardado nos bancos 24 horas.

Vitamina C e cama

Com a chegada do inverno, tem vírus novo circulando por aí: a "gripe Erundina" dura quatro dias e vai embora!

Não existe vida inteligente na Terra! Só se fala disso em Marte, onde a Rio+20 virou piada no programa de humor de maior audiência na TV Planeta Vermelho, uma espécie de Rede Globo de lá! "Os terráqueos deram agora para chamar de 'falta de ambição' a burrice de nada fazer para frear o fim do mundo em curso" - morrem de rir da gente!

Pior é que eles têm razão! Só se fala em 'falta de ambição' nas críticas generalizadas aos resultados da Conferência Sobre Desenvolvimento Sustentável que se encerra hoje no Rio.

A expressão genérica tem servido para tudo aquilo que já foi chamado de falta de vontade política, de juízo, de bom senso, de consciência, de noção, de boas ideias, de ética, de interesse, de ideologia, de respeito, de decoro, de objetivo, de responsabilidade, de motivação, de vergonha na cara, de inteligência...

Falta, enfim, liderança que defina melhor os anseios do planeta às vésperas do fim do mundo. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, foi o primeiro a criticar na quarta-feira a falta de ambição da Rio+20, mas mudou de opinião ontem para classificar o documento final da conferência como "ambicioso, amplo e prático".

É muita falta de personalidade, né não?

Ela merece!

Ambientalista não liga pra isso, mas, entre os resultados positivos da Rio+20, louve-se a ambição da Playboy de abrir suas páginas para Brígida de Souza, a 'Riquezinha' dos protestos das moças de tambor e seios de fora.