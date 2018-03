Rio deve ganhar mais 1 UPP até o fim do ano O subsecretário de Planejamento da Secretaria de Segurança do Estado do Rio, Roberto Sá, disse na manhã de ontem que até o fim do ano mais uma favela da capital será ocupada pela polícia para a instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora. A nova UPP será a 29.ª da cidade. Já o governador Sérgio Cabral (PMDB) anunciou ontem que a Cidade da Polícia, complexo de prédios onde ficarão concentradas as delegacias especializadas da Polícia Civil, será inaugurada em abril perto da Favela do Jacarezinho.