Rio descobre no Porto obra do Brasil imperial

Estruturas do antigo Cais da Imperatriz, projetado pelo arquiteto francês Grandjean de Montigny em 1843, foram reveladas durante escavações feitas pela prefeitura do Rio para a instalação de novas galerias pluviais na Avenida Barão de Tefé. Construído para receber a imperatriz Teresa Cristina, o atracadouro sucumbiu às reformas urbanas que mudaram - e mais uma vez prometem mudar - a feição da zona portuária do Rio.

Por recomendação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), arqueólogos do Museu Nacional foram chamados para supervisionar as obras. O prefeito Eduardo Paes (PMDB) disse que vai preservar as estruturas e integrá-las ao novo desenho urbano, criando um centro de visitação.

"Achei absolutamente fantástico. A ideia é fazer daquilo nossas ruínas romanas." O superintendente do Iphan, Carlos Fernando Andrade, solicitou ao consórcio responsável pelo projeto Porto Maravilha naquele trecho que aumente a área de escavação. "Provavelmente, há um cais mais antigo abaixo", disse ele, que foi convocado pelo prefeito para uma reunião na sexta-feira.

A arqueóloga responsável pelo trabalho no local, Tânia Andrade Lima, não quis dar entrevista, mas especialistas ouvidos pela reportagem atestaram a autenticidade e a importância histórica da construção encontrada na Barão de Tefé. A historiadora, arquiteta e urbanista Margareth da Silva Pereira, professora do programa de pós-graduação em Urbanismo da Federal do Rio (UFRJ), iniciou no sábado uma campanha, por e-mail, pedindo a ajuda de amigos e colegas na "luta pela valorização e preservação da história do Rio".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ela citava o que chamou de "redescoberta" do Cais da Imperatriz, aterrado no início do século 20. "Até a semana passada, pensávamos que essas estruturas tivessem sido destruídas. Mas não estão!"

Escravos. Margareth defendeu uma prospecção "mais ampla" na área. O interesse maior, segundo o Iphan, é achar o Cais do Valongo, "de densidade histórica inconteste, particularmente para a trajetória da comunidade afrodescendente". Ali, desembarcavam os escravos. Para Margareth, trata-se de uma "oportunidade magnífica". "A arqueologia urbana ainda está pouco integrada aos processos de renovação da cidade, muitas vezes feitos sem atenção aos vestígios da história", disse a professora.

Agora, as manilhas de águas pluviais terão de ser desviadas. "Já solicitamos a alteração do desenho geométrico da pista próxima do Hospital dos Servidores para que o sítio socializado tenha maior significância. Evidentemente não podemos fazer isso com o cais inteiro, pois teríamos de inviabilizar a cidade que temos. Quanto às novas galerias, ficarão assentes sobre um trecho mínimo da estrutura do cais e, em seguida, recobertas", informou o Iphan.

A historiadora cita o projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava para o Museu do Amanhã, no Píer Mauá, considerado um dos principais na reforma da zona portuária, ao defender a preservação do antigo cais, "uma relíquia". "Devemos ter ali várias camadas de história. Temos de valorizar isso."

No projeto de Montigny, o Cais da Imperatriz era precedido de uma Praça Municipal que, segundo Margareth, representa "um emblema das lutas municipalistas do século 19". "Por outro lado, é obra de grande erudição e domínio de escalas", disse ela, torcendo para que, no Rio de 2011, haja diálogo entre patrimônio e inovação.

PARA LEMBRAR

No ano passado, as obras de expansão da Linha 5-Lilás, do Metrô de São Paulo, levaram à descoberta de trilhos de bonde na área onde ficará a futura Estação Adolfo Pinheiro. Eles estavam a apenas 20 centímetros de profundidade do asfalto, ao lado do antigo pavimento de paralelepípedo. A linha de bondes, que ligava Santo Amaro à Sé, funcionou entre 1913 e 1968 e foi a última a deixar de operar na cidade. Na mesma região, foram achados frascos de remédio, peças de louça e vários outros utensílios domésticos dos séculos 18 e 19.