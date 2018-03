Rio: corrupção derruba chefia de Polícia Rodoviária

O principal alvo do caso, o chefe substituto da Seção de Policiamento e Fiscalização da PRF, Marcelo Lessa, candidato a deputado federal pelo PR, está foragido. Apesar de o juiz ter expedido há 20 dias o mandado de prisão contra Lessa, a Polícia Federal não o cumpriu. Bizzo mandou abrir inquérito sobre quem foi o delegado que comunicou a Lessa que ele era investigado.

O delegado federal Marcelo Daemon pediu a prisão de dez pessoas, mas o procurador da República Orlando Monteiro só concordou com três: a de Lessa, a do assessor dele, Antônio Márcio Rodrigues de Matos, e do inspetor Erly Simões.

Segundo a denúncia, Lessa - que foi secretário de Transportes de Nova Iguaçu durante o governo Lindberg Farias (PT) - usava ônibus de empresas locais em benefício de comunidades carentes, visando ao proveito político. Ele cobrava propina de donos de carros que tinham de ser apreendidos e usava veículos da PRF para propaganda de sua empresa, a Auto-shopping Dutra.