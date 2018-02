Rio começa a vender cartão de metrô especial Começa hoje no Rio a venda de cartões especiais do metrô para os eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) dos dias 25 e 26, na praia de Copacabana, com a presença do papa Francisco. Segundo a MetrôRio, serão vendidos 231,9 mil cartões a cada dia, por R$ 3,20 os de só um sentido e R$ 6,40 os de ida e volta. Durante a JMJ não será aceito nenhum outro tipo de cartão.