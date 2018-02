Rio começa a internar à força adultos viciados em crack; na 1ª ação, foram 29 A prefeitura do Rio começou ontem a internar à força adultos viciados em crack. A operação ocorreu durante a madrugada, às margens da Avenida Brasil, perto da entrada das Favelas Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré, zona norte. A ação mobilizou mais de 300 profissionais do município e do governo estadual e resultou no recolhimento de 91 adultos e 8 crianças e adolescentes. Desse total, 29 adultos foram internados involuntariamente e outros 30 aceitaram o tratamento. O local se tornou a maior cracolândia da cidade após a pacificação da Favela do Jacarezinho, ocorrida há cerca de quatro meses. Os adultos foram para uma central de triagem no bairro de Paciência.