Rio Capivari volta a transbordar e atinge 11 bairros

O Rio Capivari voltou a transbordar nesta quinta-feira, 21, por conta das chuvas que atingiram a região de Capivari, no interior de São Paulo, durante a madrugada.

Onze bairros ficaram alagados e várias famílias que tiveram suas casas atingidas pela enchente foram retiradas por caminhões da Secretaria de Obras.

Nos abrigos da Prefeitura há um total de 420 pessoas, somando as famílias que já estavam alojadas desde a enchente do final do mês de dezembro de 2009. Desde a madrugada do dia 19 já foram retiradas 41 famílias de suas residências.

Segundo a Prefeitura, o nível do Rio estava em 3,30 metros (2 metros e 50 centímetros acima do nível normal) por volta das 10 horas e deve continuar subindo. A previsão para hoje em Capivari indica chuvas nos períodos da manhã, tarde e noite com cerca de 20mm.

Os bairros alagados são Moreto, Vila Balan, Juventus, Centro (em diversos pontos), Nova Aparecida, Cancian, Ribeirão, Santa Rita, Bosque dos Pinheiros, Flamboyant e Vila Cardoso.

As famílias foram encaminhadas aos abrigos nas escolas Aldo Silveira, Laura Quagliato, Rosa Lembo e a Escola Municipal Eicap Pitangueiras.