Rio: após a ação da PF, 32 policiais são denunciados

De acordo com o MP, o delegado Carlos Antonio Oliveira, um dos presos, "galgou altos postos na hierarquia policial, sendo o responsável por facilitar as atividades ilícitas". Também denunciado, o inspetor Christiano Gaspar Fernandes foi o pivô do indiciamento de Turnowski, sob suspeita de violação de sigilo funcional (vazamento de informação). Nesse caso, o MP ainda não definiu se vai oferecer denúncia.