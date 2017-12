Rio: Antiquarius tinha 25 kg de comida vencida Vinte e cinco quilos de alimentos vencidos foram encontrados e apreendidos ontem pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio (Procon-RJ) no Restaurante Antiquarius, um dos mais famosos da cidade, no Leblon (zona sul). Segundo o Procon-RJ, entre os produtos vencidos havia 5 quilos de escargots vencidos em julho do ano passado, além de dobradinha, presunto, endívia e manteiga de escargot. O Antiquarius foi multado, segundo o órgão.