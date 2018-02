Rio amplia interdições em Copacabana para a virada A prefeitura do Rio decidiu ampliar o horário de interdição de todas as ruas em Copacabana durante o réveillon. O trânsito no bairro será interrompido das 22h do dia 31 às 4h do dia 1.º - no ano passado, o bloqueio ocorreu entre 23h15 e 2h.