Rio agora proíbe estacionamento em vaga sobre tampas Agora é proibido estacionar em vagas delimitadas sobre bueiros no Rio. Após uma série de explosões em galerias subterrâneas, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) decidiu sancionar lei de autoria do vereador Rubens Andrade (PSB) que proíbe a utilização de espaços em calçadas onde existam tampas de concessionárias que prestam serviços como luz, gás, esgoto, água e TV a cabo. De acordo com a nova lei, vagas sobre bueiros deverão estar sinalizadas com a proibição.