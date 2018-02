Rio: advogado mata namorado da ex-mulher Um crime passional a poucos metros da Divisão de Homicídios (DH) do Rio deixou um homem morto e uma mulher ferida na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Depois de dois anos de ameaças, o advogado Antônio Passos Costa de Oliveira, de 61 anos, esperou na manhã de ontem a ex-mulher, Regina Márcia D"Ávila de Oliveira, de 48, na saída da garagem do prédio dela.