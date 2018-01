Ribeirão Preto irá autuar quem não receber visita antidengue

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

A Prefeitura de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, anunciou que moverá ação contra os proprietários de imóveis que impedirem a prevenção do mosquito da dengue na cidade. A decisão tem o apoio do Ministério Público.

De acordo com a Prefeitura, a Justiça irá mover a ação contra os donos de imóveis que não receberem os agentes de saúde em suas casas por três vezes. A partir disso, a vigilância apresentará um relatório ao MP e ao Poder Judiciário, que irá avaliar a situação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Prefeitura também pediu a ajuda das imobiliárias que tem construções localizadas em situação de risco de dengue para que elas entrem em contato com o 0800 e se informem sobre a data da visita do agentes. O telefone é o 0800 775 0123.

Ribeirão Preto vive um epidemia da doença provocada pelo mosquito Aedes Aegypti. Segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde, desde 1º de janeiro deste ano, já foram registrados 717 casos de dengue no município. Nesta quarta-feira, 3, a Secretaria começou a distribuir garrafas de hidratação em postos de saúde para pacientes com sintomas da dengue.