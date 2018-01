Ribeirão: após furto, catedral terá câmeras Os padres da Catedral Metropolitana de São Sebastião, em Ribeirão Preto (SP), planejam instalar câmeras de segurança em vários pontos da igreja. A medida, que vinha sendo estudada para o futuro, deve ser antecipada após o furto de um celular dentro do confessionário. Após contar seus pecados na semana passada, uma mulher fugiu com o iPhone 5 do padre Eduardo Tibério, avaliado em R$ 2 mil.