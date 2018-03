''Rezando'' para a água não subir As comportas da casa da aposentada Ana Martosa, de 78 anos, não foram capazes de segurar a água que transbordou do Córrego Aricanduva e alagou ruas no entorno da Avenida Itaquera, na zona leste. Em cinco minutos, a garagem encheu quase até o teto, mas não avançou à sala da casa, que fica no segundo andar. "Fiquei rezando para não subir mais", diz ela, que mora há 15 anos na Rua Iemanjá.