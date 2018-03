'Revolto-me, logo existo', escrevem manifestantes "Brasil, vamos acordar, o professor vale mais que o Neymar", foi uma das frases gritadas pelos manifestantes paulistanos enquanto passavam pelo Shopping Iguatemi, na Avenida Brigadeiro Faria Lima. No Rio, os cariocas levavam faixas onde se lia: "Revolto-me, logo existo", "Verás que o filho teu não foge à luta" e "Somos filhos da revolução". Em Belém, os manifestantes seguravam cartazes com "Saímos do Facebook para entrar para a história".