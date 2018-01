Revoltados com morte, moradores atacam unidade da PM no RJ

RIO - Revoltados com a morte de uma motociclista que tentou escapar de uma blitz, moradores da cidade de Paty do Alfreres, no sul fluminense, incendiaram carros e atacaram uma unidade da Polícia Militar na noite de sábado, 14. Segundo a polícia, Mara Lúcia Feijó da Silveira, de 30 anos, se acidentou sozinha quando era perseguida por PMs, depois de furar o bloqueio montado para a blitz, no bairro de Arcozelo.

Pouco depois, começou a rebelião dos moradores, que cercaram soldados no quartel de Paty do Alferes. Com a chegada de reforço do PM, a situação foi controlada. Duas pessoas ficaram feridas, uma delas baleada. O outro ferido é um policial militar. Os seis detidos durante a rebelião prestaram depoimento e foram liberados.