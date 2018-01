Revolta popular paralisa trecho Revoltados, os moradores da região atingida fizeram manifestação ontem e forçaram os trabalhadores da ALL a interromper os serviços de reconstrução da linha férrea no local. Foi liberada apenas a retirada da carga de milho, que se espalhou e pode causar um problema de saúde pública, com o aparecimento de roedores. A ALL paralisou os serviços, mas recorreu à Justiça. Segundo ela, colocar caminhões para fazer o trecho interditado aumentará ainda mais os riscos de acidentes na BR-163.