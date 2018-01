Revolta contra PM destrói quartel no Rio e deixa 7 feridos Revoltados com a morte de uma motociclista que tentara escapar de uma blitz, moradores de Paty do Alferes, no sul fluminense, incendiaram dois carros e depredaram uma unidade da Polícia Militar na noite de sábado. Neste domingo, 15, à tarde, antes do enterro, houve novo protesto, com bloqueio da RJ-125. Manifestantes atearam fogo a pneus.