Revitalização está um ano atrasada Discutida desde 2002, a revitalização da Rua do Gasômetro, no histórico bairro do Brás, já teve várias promessas de conclusão. A última, de 2010, era de que tudo estaria pronto em junho deste ano. A licitação atrasou e só agora a Prefeitura diz ter iniciado as obras, que por enquanto são subterrâneas. A promessa é de que tudo esteja pronto no primeiro semestre do ano que vem, mas comerciantes e moradores ainda têm dúvidas se esse prazo será respeitado.