Revisão prevê 2 anos de CNH provisória

A revisão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) segue em análise no Congresso. O projeto ainda precisa ser votado nos plenários da Câmara e do Senado, mas estabelece várias mudanças, incluindo o aumento de 1 para 2 anos o período de experiência para quem tira a CNH. Há ainda a proibição do tráfego de motos entre carros nas vias, o endurecimento das multas para quem dirige falando ao celular e a criminalização de quem se recusar a passar pelo bafômetro.