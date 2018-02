Revisão foi promessa de campanha

O anúncio de que todas as rodovias vão usar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), geralmente menor que os demais, foi discutido e acertado com os empresários. No entanto, ficaram ainda pendências como a definição exata da contrapartida para as empresas. "A negociação aconteceu, mas as consequências dessa mudança ainda não estão fechadas", disse uma fonte das concessionárias.

Um trunfo do governo é usar as obras necessárias em cada rodovia - feitas pelas concessionárias, que geralmente resultam em aumento no tempo de concessão -, cuja negociação será endurecida, para que os empresários cedam em outros pontos. "Foi-se o tempo em que as concessionárias ganhavam também com obras", disse o secretário do Estado de Transportes e Logística, Saulo de Castro Abreu.